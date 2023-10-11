Кличко заявил, что Зеленский следит за потенциальными политическими противниками

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что президент Украины Владимир Зеленский следит за всеми своими потенциальными политическими противниками. Соответствующее заявление градоначальник сделал в интервью испанской газете El Mundo.

Он охарактеризовал свои отношения с украинским лидером как сложные. По мнению Кличко, это связано с вопросом, хотел ли бы он стать следующим главой государства. «Президент [Зеленский] отслеживает всех, кто может стать его политическими противниками», — считает мэр Киева. При этом градоначальник не ответил однозначно на вопрос о том, намерен ли он стать следующим президентом Украины.