Кличко заявил, что Зеленский следит за потенциальными политическими противниками
10:05 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что президент Украины Владимир Зеленский следит за всеми своими потенциальными политическими противниками. Соответствующее заявление градоначальник сделал в интервью испанской газете El Mundo.
Он охарактеризовал свои отношения с украинским лидером как сложные. По мнению Кличко, это связано с вопросом, хотел ли бы он стать следующим главой государства. «Президент [Зеленский] отслеживает всех, кто может стать его политическими противниками», — считает мэр Киева. При этом градоначальник не ответил однозначно на вопрос о том, намерен ли он стать следующим президентом Украины.
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