Экс-сенатор Гаити признал вину в заговоре с целью убийства президента страны — СМИ
10:20 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший гаитянский сенатор Джон Джоэль Джозеф в федеральном суде Майами (штат Флорида) признал вину по трем пунктам в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Об этом сообщила газета Miami Herald.
По ее сведениям, экстрадированный в прошлом году из Ямайки в Майами обвиняемый признал себя виновным в том, что «вступил в сговор с целью убийства президента своей страны» и встречался с заговорщиками в своем доме в окрестностях Порт-о-Пренсе накануне того, как они «приступили к выполнению миссии по убийству президента Моиза». Он также признал, что помог приобрести транспортные средства и достать огнестрельное оружие. Как отмечает издание, бывший гаитянский политик рассчитывал занять пост премьер-министра при преемнике Моиза.
Вынесение приговора назначено на 19 декабря этого года, уточняет Reuters.
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