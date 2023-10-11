США готовы к изменению санкций в ответ на демократические реформы в Венесуэле — Госдеп

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США готова рассмотреть внесение изменений в санкционный режим в отношении Венесуэлы в случае проведения демократических реформ и создания условий для свободных и справедливых президентских выборов в стране. Об этом ТАСС сообщил представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать сведения о том, что США и Венесуэла близки к заключению соглашения, в рамках которого Вашингтон будет готов смягчить санкционный режим.

«Соединенные Штаты последовательно заявляют о готовности рассмотреть внесение изменений в санкции США в ответ на конкретные демократические реформы и создание условий для свободных и справедливых выборов в 2024 году», — заявил представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, Вашингтон «призывает представителей [администрации президента Венесуэлы] Николаса Мадуро и [оппозиционной] Унитарной платформы достичь всеобъемлющего, долгосрочного решения посредством возвращения к переговорному процессу в Мехико».