Цены на электроэнергию в России в 4 раза ниже европейских

10:40

Российская промышленность и население платят за электроэнергию по ценам ниже европейских в 4-4,5 раза. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов на бизнес-завтраке Сбера «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее».

«В России низкие цены на электроэнергию. Россия выделена белой строчкой в самом низу, где она была последние много лет и находится. С гигантским отрывом самая верхняя строчка – Великобритания. Если брать российскую цену и ту, которую платит британская промышленность, но цена фактически в 10 раз ниже в России по отношению к Туманному Альбиону. У коллег из ЕС цены тоже фактически в 4 раза выше за киловатт для промышленных потребителей. И для населения – тоже почти в 4 -4,5 раза отличаются», – сказал Попов.

По его словам, такая ситуация создает серьезный зазор для российского экспорта и для того, чтобы российская продукция была конкурентноспособной.

«Но и в США, которые достаточно много вложили в свою энергию и независимость, и, соответственно являются профицитными по производству нефти и газа на текущий момент, экспортерами, все равно цены на электроэнергию в 2 с лишним раза выше, чем в России, что тоже делает нашу экономику более конкурентноспособной», – добавил Попов.