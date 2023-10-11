Цены на электроэнергию в России в 4 раза ниже европейских
10:40 11.10.2023
Российская промышленность и население платят за электроэнергию по ценам ниже европейских в 4-4,5 раза. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов на бизнес-завтраке Сбера «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее».
«В России низкие цены на электроэнергию. Россия выделена белой строчкой в самом низу, где она была последние много лет и находится. С гигантским отрывом самая верхняя строчка – Великобритания. Если брать российскую цену и ту, которую платит британская промышленность, но цена фактически в 10 раз ниже в России по отношению к Туманному Альбиону. У коллег из ЕС цены тоже фактически в 4 раза выше за киловатт для промышленных потребителей. И для населения – тоже почти в 4 -4,5 раза отличаются», – сказал Попов.
По его словам, такая ситуация создает серьезный зазор для российского экспорта и для того, чтобы российская продукция была конкурентноспособной.
«Но и в США, которые достаточно много вложили в свою энергию и независимость, и, соответственно являются профицитными по производству нефти и газа на текущий момент, экспортерами, все равно цены на электроэнергию в 2 с лишним раза выше, чем в России, что тоже делает нашу экономику более конкурентноспособной», – добавил Попов.
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