0
0
159
НОВОСТИ

Цены на электроэнергию в России в 4 раза ниже европейских

10:40 11.10.2023

Российская промышленность и население платят за электроэнергию по ценам ниже европейских в 4-4,5 раза. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов на бизнес-завтраке Сбера «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее».

«В России низкие цены на электроэнергию. Россия выделена белой строчкой в самом низу, где она была последние много лет и находится. С гигантским отрывом самая верхняя строчка – Великобритания. Если брать российскую цену и ту, которую платит британская промышленность, но цена фактически в 10 раз ниже в России по отношению к Туманному Альбиону. У коллег из ЕС цены тоже фактически в 4 раза выше за киловатт для промышленных потребителей. И для населения – тоже почти в 4 -4,5 раза отличаются», – сказал Попов.

По его словам, такая ситуация создает серьезный зазор для российского экспорта и для того, чтобы российская продукция была конкурентноспособной.

«Но и в США, которые достаточно много вложили в свою энергию и независимость, и, соответственно являются профицитными по производству нефти и газа на текущий момент, экспортерами, все равно цены на электроэнергию в 2 с лишним раза выше, чем в России, что тоже делает нашу экономику более конкурентноспособной», – добавил Попов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:00 11.10.2023
СФ утвердил Владимира Булавина на пост главы комитета по обороне
0
2
11:37 11.10.2023
Собянин: Движение поездов на Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы
0
71
11:32 11.10.2023
НАТО продолжит оказывать поддержку Украине — генсек
0
83
11:20 11.10.2023
Британский спецназ готовил украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС — глава ФСБ
0
101
11:05 11.10.2023
Машинист пострадал после столкновения поездов в метро Москвы
0
127
11:00 11.10.2023
Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа «Титан» и человеческие останки
0
145
10:52 11.10.2023
В Сбере рассказали об основных вызовах электроэнергетической отрасли России
0
137
10:32 11.10.2023
США готовы к изменению санкций в ответ на демократические реформы в Венесуэле — Госдеп
0
168
10:20 11.10.2023
Экс-сенатор Гаити признал вину в заговоре с целью убийства президента страны — СМИ
0
177
10:05 11.10.2023
Кличко заявил, что Зеленский следит за потенциальными политическими противниками
0
204

Возврат к списку