0
0
137
НОВОСТИ

В Сбере рассказали об основных вызовах электроэнергетической отрасли России

10:52 11.10.2023

Заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов назвал шесть основных вызовов в отрасли электроэнергетики в России. Об этом она рассказал на бизнес-завтраке Сбера «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее» на Российской энергетической неделе.

«У отрасли, как мы считаем, шесть вызовов. Это – реализация инвестиционных программ, работа по устранению дефицита мощностей, поиск баланса между надежностью и эффективностью оборудования, потому что понятно, так или иначе новое оборудование, которое будет произведено сейчас, какое-то время будет проходить этап стабилизации», – сказал Попов.

Также среди основных вызовов он назвал дальнейшую интеграцию рыночных механизмов, выбор приоритетов и разработка эффективных механизмов поддержки технологий чистой энергетики. Еще один вызов – переосмысление вопроса оптимальное распределение рисков между регулятором, генераторами и потребителями.

Участники бизнес-завтрака в ходе голосования выбрали в качестве главного вызова «достижение технологического суверенитета», на втором месте – «модернизация текущей инфраструктуры». При этом «эффективность управления спросом» почти не является проблемой по результатам голосования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 11.10.2023
СФ утвердил Владимира Булавина на пост главы комитета по обороне
0
2
11:37 11.10.2023
Собянин: Движение поездов на Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы
0
71
11:32 11.10.2023
НАТО продолжит оказывать поддержку Украине — генсек
0
83
11:20 11.10.2023
Британский спецназ готовил украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС — глава ФСБ
0
101
11:05 11.10.2023
Машинист пострадал после столкновения поездов в метро Москвы
0
127
11:00 11.10.2023
Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа «Титан» и человеческие останки
0
145
10:40 11.10.2023
Цены на электроэнергию в России в 4 раза ниже европейских
0
159
10:32 11.10.2023
США готовы к изменению санкций в ответ на демократические реформы в Венесуэле — Госдеп
0
168
10:20 11.10.2023
Экс-сенатор Гаити признал вину в заговоре с целью убийства президента страны — СМИ
0
177
10:05 11.10.2023
Кличко заявил, что Зеленский следит за потенциальными политическими противниками
0
204

Возврат к списку