В Сбере рассказали об основных вызовах электроэнергетической отрасли России
10:52 11.10.2023
Заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов назвал шесть основных вызовов в отрасли электроэнергетики в России. Об этом она рассказал на бизнес-завтраке Сбера «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее» на Российской энергетической неделе.
«У отрасли, как мы считаем, шесть вызовов. Это – реализация инвестиционных программ, работа по устранению дефицита мощностей, поиск баланса между надежностью и эффективностью оборудования, потому что понятно, так или иначе новое оборудование, которое будет произведено сейчас, какое-то время будет проходить этап стабилизации», – сказал Попов.
Также среди основных вызовов он назвал дальнейшую интеграцию рыночных механизмов, выбор приоритетов и разработка эффективных механизмов поддержки технологий чистой энергетики. Еще один вызов – переосмысление вопроса оптимальное распределение рисков между регулятором, генераторами и потребителями.
Участники бизнес-завтрака в ходе голосования выбрали в качестве главного вызова «достижение технологического суверенитета», на втором месте – «модернизация текущей инфраструктуры». При этом «эффективность управления спросом» почти не является проблемой по результатам голосования.
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