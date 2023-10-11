Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа «Титан» и человеческие останки

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Береговой охраны США обнаружили оставшиеся обломки затонувшего в Атлантике батискафа «Титан» и, предположительно, человеческие останки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Инженеры по вопросам безопасности из Морской комиссии по расследованиям происшествий в составе Береговой охраны США обнаружили и переместили оставшиеся обломки „Титана“ и улики со дна северной части Атлантического океана», — говорится в сообщении.

Береговая охрана отметила, что специалисты отправили улики в порт «для катологизации и анализа». «Также из-под обломков „Титана“ были аккуратно извлечены предполагаемые человеческие останки и отправлены американским медикам для проведения анализа», — указано в заявлении.