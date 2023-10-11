НАТО продолжит оказывать поддержку Украине — генсек

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс будет продолжать оказывать полную поддержку Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.

«НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине, — сказал Столтенберг. — Ваша война — это наша война, ваша безопасность — это наша безопасность, ваши ценности — это наши ценности».