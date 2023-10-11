0
0
83
НОВОСТИ

НАТО продолжит оказывать поддержку Украине — генсек

11:32 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс будет продолжать оказывать полную поддержку Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.

«НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине, — сказал Столтенберг. — Ваша война — это наша война, ваша безопасность — это наша безопасность, ваши ценности — это наши ценности».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:00 11.10.2023
СФ утвердил Владимира Булавина на пост главы комитета по обороне
0
2
11:37 11.10.2023
Собянин: Движение поездов на Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы
0
71
11:20 11.10.2023
Британский спецназ готовил украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС — глава ФСБ
0
101
11:05 11.10.2023
Машинист пострадал после столкновения поездов в метро Москвы
0
127
11:00 11.10.2023
Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа «Титан» и человеческие останки
0
145
10:52 11.10.2023
В Сбере рассказали об основных вызовах электроэнергетической отрасли России
0
137
10:40 11.10.2023
Цены на электроэнергию в России в 4 раза ниже европейских
0
159
10:32 11.10.2023
США готовы к изменению санкций в ответ на демократические реформы в Венесуэле — Госдеп
0
168
10:20 11.10.2023
Экс-сенатор Гаити признал вину в заговоре с целью убийства президента страны — СМИ
0
177
10:05 11.10.2023
Кличко заявил, что Зеленский следит за потенциальными политическими противниками
0
204

Возврат к списку