Машинист пострадал после столкновения поездов в метро Москвы
11:05 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Машинист пострадал в результате столкновения двух поездов на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«В результате столкновения двух поездов пострадал машинист. Он зажат между двумя составами. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет», — сказал собеседник агентства.
Новости
- 12:00 11.10.2023
- СФ утвердил Владимира Булавина на пост главы комитета по обороне
- 11:37 11.10.2023
- Собянин: Движение поездов на Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы
- 11:32 11.10.2023
- НАТО продолжит оказывать поддержку Украине — генсек
- 11:20 11.10.2023
- Британский спецназ готовил украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС — глава ФСБ
- 11:00 11.10.2023
- Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа «Титан» и человеческие останки
- 10:52 11.10.2023
- В Сбере рассказали об основных вызовах электроэнергетической отрасли России
- 10:40 11.10.2023
- Цены на электроэнергию в России в 4 раза ниже европейских
- 10:32 11.10.2023
- США готовы к изменению санкций в ответ на демократические реформы в Венесуэле — Госдеп
- 10:20 11.10.2023
- Экс-сенатор Гаити признал вину в заговоре с целью убийства президента страны — СМИ
- 10:05 11.10.2023
- Кличко заявил, что Зеленский следит за потенциальными политическими противниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать