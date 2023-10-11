Машинист пострадал после столкновения поездов в метро Москвы

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машинист пострадал в результате столкновения двух поездов на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В результате столкновения двух поездов пострадал машинист. Он зажат между двумя составами. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет», — сказал собеседник агентства.