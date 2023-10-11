Британский спецназ готовил украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС — глава ФСБ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники британского спецназа готовили группы украинской военной разведки, направленные для диверсий на российских атомных станциях. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.

«В августе этого года Федеральной службой безопасности были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании. В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, объектов нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно Смоленской и Курской АЭС», — отметил глава ФСБ.

Он напомнил, что ранее аналогичные посягательства совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС. «В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС», — подчеркнул Бортников.