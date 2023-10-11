Британский спецназ готовил украинские ДРГ для диверсий на российских АЭС — глава ФСБ
11:20 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники британского спецназа готовили группы украинской военной разведки, направленные для диверсий на российских атомных станциях. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — участников СНГ.
«В августе этого года Федеральной службой безопасности были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании. В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, объектов нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно Смоленской и Курской АЭС», — отметил глава ФСБ.
Он напомнил, что ранее аналогичные посягательства совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС. «В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС», — подчеркнул Бортников.
Новости
- 12:00 11.10.2023
- СФ утвердил Владимира Булавина на пост главы комитета по обороне
- 11:37 11.10.2023
- Собянин: Движение поездов на Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы
- 11:32 11.10.2023
- НАТО продолжит оказывать поддержку Украине — генсек
- 11:05 11.10.2023
- Машинист пострадал после столкновения поездов в метро Москвы
- 11:00 11.10.2023
- Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа «Титан» и человеческие останки
- 10:52 11.10.2023
- В Сбере рассказали об основных вызовах электроэнергетической отрасли России
- 10:40 11.10.2023
- Цены на электроэнергию в России в 4 раза ниже европейских
- 10:32 11.10.2023
- США готовы к изменению санкций в ответ на демократические реформы в Венесуэле — Госдеп
- 10:20 11.10.2023
- Экс-сенатор Гаити признал вину в заговоре с целью убийства президента страны — СМИ
- 10:05 11.10.2023
- Кличко заявил, что Зеленский следит за потенциальными политическими противниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать