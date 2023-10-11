Собянин: Движение поездов на Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

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Движение поездов на Люблинско-Дмитриевской линии метро, приостановленной из-за инцидента с двумя составами, запустят в ближайшие несколько часов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня в 10:30 на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитриевской линии произошел накат состава без пассажиров, перегонявшегося в депо, на поезд, стоявший на станции. «Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка», – написал глава города в своем Telegram-канале.

Движение поездов от станции метро «Люблино» до «Дубровки» Люблинско-Дмитровской линии пришлось приостановить. При этом в обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами. В Департаменте транспорта Москвы сообщают, что причину происшествия на станции «Печатники» установит специальная комиссия.