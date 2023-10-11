СФ утвердил Владимира Булавина на пост главы комитета по обороне
12:00 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации утвердил на пленарном заседании решение комитета по обороне и безопасности избрать своим председателем сенатора от Ивановской области Владимира Булавина.
Ранее во вторник комитет СФ по обороне принял решение об избрании Булавина своим председателем вместо Виктора Бондарева.
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