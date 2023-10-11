Власти Японии вновь назвали южную часть Курил исконно японскими территориями
12:05 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Японии вновь озвучили позицию, согласно которой южные Курильские острова являются «исконно японскими территориями, на которые распространяется суверенитет» Токио. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.
«Северные территории (так в Японии называют южную часть Курильских островов — прим. ТАСС) — исконные территории нашей страны, на которые распространяется суверенитет нашей страны. В этой позиции нет никаких изменений», — заявил он. Мацуно подчеркнул, что последовательная позиция японского правительства заключается «в решении проблемы принадлежности четырех островов», и никаких изменений в этой позиции нет. Мацуно выразил сожаление в связи с тем, что «в настоящее время говорить о продолжении переговоров по заключению мирного договора» с российской стороной не приходится, но пообещал, что правительство Японии продолжит курс, направленный на «решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора» с РФ.
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