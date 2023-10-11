0
0
146
НОВОСТИ

МИД Палестины обвинил Израиль в применении фосфорных и кассетных боеприпасов

12:20 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Палестины заявил, что Израиль применяет в секторе Газа фосфорные и кассетные боеприпасы.

«Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает преступления оккупации против нашего народа в секторе Газа, которые совершаются израильской военной машиной c использованием запрещенного на международном уровне оружия, в том числе фосфорных и кассетных боеприпасов», — утверждается в заявлении ведомства, опубликованном на его странице в соцсети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 11.10.2023
Бельгия направит Киеву F-16 к 2025 году
0
22
13:20 11.10.2023
РФ не по пути с релокантами, занявшими ярковыраженную антироссийскую позицию — Песков
0
52
13:15 11.10.2023
Сбер оценил объем необходимых инвестиций в электроэнергетику на уровне более 8 триллионов рублей
0
3
13:05 11.10.2023
ХАМАС утверждает, что напал на Израиль в ответ на готовившуюся операцию
0
79
13:00 11.10.2023
Зеленский считает, что конфликт с Россией находится на последней стадии
0
97
12:32 11.10.2023
Система ПВО уничтожила украинский БПЛА на подлете к Брянску
0
138
12:05 11.10.2023
Власти Японии вновь назвали южную часть Курил исконно японскими территориями
0
176
12:00 11.10.2023
СФ утвердил Владимира Булавина на пост главы комитета по обороне
0
164
11:37 11.10.2023
Собянин: Движение поездов на Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы
0
221
11:32 11.10.2023
НАТО продолжит оказывать поддержку Украине — генсек
0
220

Возврат к списку