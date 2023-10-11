МИД Палестины обвинил Израиль в применении фосфорных и кассетных боеприпасов
12:20 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Палестины заявил, что Израиль применяет в секторе Газа фосфорные и кассетные боеприпасы.
«Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает преступления оккупации против нашего народа в секторе Газа, которые совершаются израильской военной машиной c использованием запрещенного на международном уровне оружия, в том числе фосфорных и кассетных боеприпасов», — утверждается в заявлении ведомства, опубликованном на его странице в соцсети.
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