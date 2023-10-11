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Система ПВО уничтожила украинский БПЛА на подлете к Брянску

12:32 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО Минобороны РФ сбила беспилотный летательный аппарат на подлете к Брянску, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа», — написал Богомаз.

Все оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.

Позднее в Минобороны РФ сообщили о перехвате около 10:00 мск украинского БПЛА над территорией Брянской области.

Вооруженные силы Украины уже пытались атаковать Суражский район Брянской области двумя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа утром 11 октября, они также сбиты силами ПВО.

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