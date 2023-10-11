Зеленский считает, что конфликт с Россией находится на последней стадии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт с Россией находится в завершающей фазе, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не могу назвать точную дату [завершения конфликта]», — сказал он в интервью четырем румынским журналистам, которое транслировалось телеканалом «Диджи-24». «Это последняя часть войны, не середина. <…> Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений — деньги, вооружения, — но мы в последней части, самой трудной», — заявил Зеленский.