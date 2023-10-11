РФ не по пути с релокантами, занявшими ярковыраженную антироссийскую позицию — Песков
13:20 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слова спикера Госдумы Вячеслава Володина про релокантов и Магадан касались людей, занявших ярковыраженную антироссийскую позицию, с ними РФ не по пути, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», — сказал представитель Кремля.
При этом, обратил внимание он, в целом речь идет «о подавляющем большинстве людей, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить». «И, конечно, эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою Родину. Эта Родина — Россия, и она всегда их ждет», — добавил Песков.
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