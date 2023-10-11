Бельгия направит Киеву F-16 к 2025 году

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Бельгии приняло решение направить Киеву снятые с вооружения самолеты F-16 к 2025 году. Об этом сообщила в эфире телеканала RTL министр обороны Бельгии Людивин Дедондер перед открывающейся в Брюсселе встречей министров обороны НАТО и заседанием контактной группы по поставкам оружия на Украину.

«Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 году», — сказала она.