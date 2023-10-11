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Общий коэффициент смертности в России уменьшился более чем на 20% — Мурашко

14:00 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий коэффициент смертности в РФ сократился более чем на 20% за неполный 2023 год, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«За прошедший год улучшились важнейшие демографические показатели, опережая запланированные темпы. Значительно, более чем на 20% снизился общий коэффициент смертности. За январь — август 2023 года общий коэффициент составил 12 на 1 тыс. населения», — сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко добавил, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью стабильно растет. Он также напомнил, что в 2023 году Минздраву удалось достичь роста показателя ожидаемой продолжительности жизни — сейчас он составляет 73,4 года. Плановое значение оценивается в 73,2 года, уточнил министр.

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