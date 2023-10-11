Сбер оценил объем необходимых инвестиций в электроэнергетику на уровне более 8 триллионов рублей

13:15

Отрасль электроэнергетики нуждается в инвестициях в размере более 8 трлн руб. Такую оценку дал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов на бизнес-завтраке Сбера «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее» на Российской энергетической неделе.

«Инвестиционный цикл. Здесь основной эффект – прекращение обслуживания западными поставщиками того оборудования, которое уже завезено и эксплуатируется на территории Российской Федерации, с одной стороны. А с другой стороны, поставки оборудования приводят к тому, что инвестиции сдвигаются вправо, и объем инвестиций достаточно низкий, чтобы поддерживать отрасль в эффективном состоянии. Дальше отрасль нуждается, по нашим оценкам, в инвестициях более 8 трлн руб., и эта программа очевидно нуждается в финансировании», - сказал Попов.

Также он отметил удорожание проектов. На это влияет и инфляция в 2022 году и курс для поставки импортных запчастей, а также трудовая инфляция.

Инвестиции в развитие Единой энергосистемы России в размере 3,2 трлн руб. в 2023-2029 годы Попов назвал достижимыми. «Мы видим, что и на рынке можно привлечь такой объем финансирования, и финансовый сектор готов. Главное – технически на сколько мы сможем физически создать те мощности, которые есть и сможем их вести. Тут скорее важны инженерные ограничения, чем финансовые», – сказал представитель Сбера.

Он напомнил, что доля отрасли в ВВП страны составляет 2,3%, количество занятых в ней – больше 1,5 млн человек. При этом в 2022 году потребление энергии осталось в положительной зоне, что является важным сигналом о том, что в целом электроэнергетика гораздо менее волатильна по отношению к экономике, и является демпфирующим фактором для ее развития.