0
0
81
НОВОСТИ

Энергопотребление в РФ с начала 2023 г. выросло на 1,2%

14:12 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление электроэнергии в России с начала текущего года увеличилось на 1,2%. При этом с начала октября энергопотребление снизилось на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах Российской энергетической недели.

«1,2% при схожих температурных условиях [рост за девять месяцев]. Минус 0,6% с начала месяца [без учета температурного фактора]. Сейчас [началась] холодная неделя, этот минус обнулится», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 11.10.2023
Система ПВО уничтожила украинский БПЛА на подлете к Брянску
0
72
12:20 11.10.2023
МИД Палестины обвинил Израиль в применении фосфорных и кассетных боеприпасов
0
74
09:20 11.10.2023
Над Брянской областью сбиты два беспилотника, пострадавших и разрушений нет
0
102
09:00 11.10.2023
Израиль нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС
0
105
22:40 10.10.2023
Ни США, ни Израиль не видели, что ХАМАС планирует масштабный удар – Салливан
0
158
22:20 10.10.2023
Вашингтон пока не планирует направлять войска в зону палестино-израильского конфликта
0
149
20:50 10.10.2023
К берегам Израиля Вашингтон может направить авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» - СМИ
0
171
20:48 10.10.2023
Министр обороны Израиля: Мы переходим к полномасштабному наступлению на сектор Газа
0
165
13:05 10.10.2023
Израильская армия начинает крупномасштабную операцию в секторе Газа
0
191
11:00 10.10.2023
На территории Израиля найдены около 1,5 тысяч тел боевиков
0
201

Возврат к списку