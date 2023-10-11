Энергопотребление в РФ с начала 2023 г. выросло на 1,2%

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление электроэнергии в России с начала текущего года увеличилось на 1,2%. При этом с начала октября энергопотребление снизилось на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах Российской энергетической недели.

«1,2% при схожих температурных условиях [рост за девять месяцев]. Минус 0,6% с начала месяца [без учета температурного фактора]. Сейчас [началась] холодная неделя, этот минус обнулится», — сказал он.