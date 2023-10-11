Мятежники в Нигере потребовали от главы миссии ООН покинуть страну в течение 72 часов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившие власть в Нигере мятежники потребовали, чтобы глава миссии ООН в стране покинул ее территорию в течение 72 часов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ноту МИД.