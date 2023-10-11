Рост экономики США будет замедляться — глава Минфина

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика США будет испытывать замедление темпов роста, однако спада не произойдет. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в рамках проходящей в Марракеше осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Пресс-конференция транслировалась на странице Йеллен в соцсети X («Икс», ранее Twitter).

«Я продолжаю считать, что основным сценарием для экономики США остается так называемая „мягкая посадка“, что определяется рынком труда и давлением в сторону роста размера зарплат, — отметила глава Минфина. — Однако я не утверждаю, что этот сценарий единственный из возможных, но это наиболее вероятный путь развития». Йеллен признала, что развитие событий в Израиле создает дополнительные риски как для экономики США, так и всего мира.

МВФ прогнозирует, что ВВП США увеличится на 2,1% в текущем году и на 1,5% в следующем. В 2022 году рост составлял, согласно Министерству торговли США, 2,1%, а в 2021 году — 5,9%.