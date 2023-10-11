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НОВОСТИ

Бельгия передаст Киеву 1,7 млрд евро налогов с доходов от замороженных активов РФ

15:12 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия передаст Украине только 1,7 млрд евро, полученных от налогов с доходов от реинвестиций замороженных активов России. Об этом сообщил премьер-министр королевства Александр де Кроо на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Есть замороженные средства России, есть доходы от этих [реинвестиции] средств. Но и первое, и второе — это компетенция Евросоюза. Мы же можем передать Украине средства, полученные в виде налогов на эти доходы, это 1,7 млрд евро, которые должны быть использованы на поддержку и восстановление Украины», — сказал он.

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