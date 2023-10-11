Мировая экономика переходит к многополярной модели — Путин
15:32 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).
Глава государства отметил важность проведения форума, на котором эксперты из России и из-за рубежа могут вместе обсудить тенденции и перспективы глобальной энергетики, обменяться мнениями о задачах, стоящих перед мировым ТЭК.
«Это особенно важно сегодня, когда мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы», — сказал российский лидер.
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