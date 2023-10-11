0
0
136
НОВОСТИ

Мировая экономика переходит к многополярной модели — Путин

15:32 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).

Глава государства отметил важность проведения форума, на котором эксперты из России и из-за рубежа могут вместе обсудить тенденции и перспективы глобальной энергетики, обменяться мнениями о задачах, стоящих перед мировым ТЭК.

«Это особенно важно сегодня, когда мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы», — сказал российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 11.10.2023
ВСУ потеряли до 280 военных на купянском направлении — МО РФ
0
9
16:12 11.10.2023
Поставка топлива российским потребителям должна быть в приоритете для компаний РФ — Путин
0
61
16:00 11.10.2023
Израиль занял часть исконно палестинских земель, в том числе с помощью силы — Путин
0
99
15:12 11.10.2023
Бельгия передаст Киеву 1,7 млрд евро налогов с доходов от замороженных активов РФ
0
158
15:00 11.10.2023
Рост экономики США будет замедляться — глава Минфина
0
174
14:45 11.10.2023
Владельцы электрокаров в Липецке могут зарядить автомобиль за 20 минут
0
202
14:32 11.10.2023
Мятежники в Нигере потребовали от главы миссии ООН покинуть страну в течение 72 часов
0
222
14:12 11.10.2023
Энергопотребление в РФ с начала 2023 г. выросло на 1,2%
0
203
14:00 11.10.2023
Общий коэффициент смертности в России уменьшился более чем на 20% — Мурашко
0
237
13:32 11.10.2023
Бельгия направит Киеву F-16 к 2025 году
0
260

Возврат к списку