Израиль занял часть исконно палестинских земель, в том числе с помощью силы — Путин
16:00 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль в основном военным путем занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Часть земель, которые палестинцы считают и считали всегда частью исконно палестинских, занята Израилем в разное время и разными способами. В основном, конечно, с помощью военной силы», — указал президент.
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