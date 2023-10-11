Израиль занял часть исконно палестинских земель, в том числе с помощью силы — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль в основном военным путем занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Часть земель, которые палестинцы считают и считали всегда частью исконно палестинских, занята Израилем в разное время и разными способами. В основном, конечно, с помощью военной силы», — указал президент.