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НОВОСТИ

Поставка топлива российским потребителям должна быть в приоритете для компаний РФ — Путин

16:12 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставка топлива отечественным потребителям должна быть в приоритете для российских энергокомпаний, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний — в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям», — сказал президент РФ.

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