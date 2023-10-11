Поставка топлива российским потребителям должна быть в приоритете для компаний РФ — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставка топлива отечественным потребителям должна быть в приоритете для российских энергокомпаний, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний — в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям», — сказал президент РФ.