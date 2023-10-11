ВСУ потеряли до 280 военных на купянском направлении — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 280 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и „Гвоздика“, — говорится в сообщении.