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НОВОСТИ

ВСУ потеряли до 280 военных на купянском направлении — МО РФ

16:32 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 280 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и „Гвоздика“, — говорится в сообщении.

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