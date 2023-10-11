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НОВОСТИ

Помощь РФ сыграла решающую роль в победе над ИГ — премьер Ирака

17:12 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощь, которую РФ оказала Ираку в его борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сыграла решающую роль в победе над террористами. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Ирак не может забыть поддержку России, которую она оказала нам в ходе войны с терроризмом. Поставки оружия и другая помощь со стороны Москвы сыграли решающую роль в том, что мы смогли одержать победу над боевиками ИГ, — указал ас-Судани. — Мой визит в Россию в это время показывает, какой стратегии придерживается иракское правительство в отношениях с Россией. Мы готовы развивать отношения во всех сферах, в том числе в политике, экономике и в сфере безопасности».

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