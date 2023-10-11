Сбер поможет Липецкой области противостоять киберугрозам

17:30

Органы исполнительной власти и жители Липецкой области смогут лучше противостоять киберугрозам и кибермошенничеству. Соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности заключили Сбер и правительство региона. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Стороны договорились вместе повышать уровень киберграмотности населения. Другие направления сотрудничества – реализация инвестиционных проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства и развитие инфраструктуры регионального туризма с использованием цифровых решений Сбера.

Соглашение было подписано во время визита Станислава Кузнецова в Липецкую область.

«Это соглашение укрепит наши партнерские отношения с Липецкой областью и повысит эффективность борьбы с киберугрозами, – отметил Станислав Кузнецов. – Органы государственной власти, жители, объекты социальной и промышленной инфраструктуры должны быть надежно защищены. Риски в этой сфере продолжают расти, поэтому только скоординированная совместная работа с использованием лучших кадров и технологий даст результат. И крайне важно не забывать и о киберграмотности населения: работа по её повышению должна выходить на первый план. Все эти меры в совокупности помогут нам повысить качество жизни в регионе, обеспечив его информационную безопасность».

«Липецкая область уверенно держится в лидерах по цифровой зрелости. Для повышения качества жизни населения мы внедряем электронные сервисы практически во все сферы, – рассказал Игорь Артамонов. – К примеру, одним из первых наш регион перевел предоставление социально значимых услуг в электронную форму. Разумеется, это требует обеспечения высокой киберзащиты. Имеющиеся у нашего партнера наработки и инструменты позволят защитить граждан от мошенников, предотвратить вред, который кибератаки могут нанести бизнесу и населению, и в целом повысить уровень качества внедряемых нами цифровых сервисов».