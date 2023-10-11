РФ практически уже нашла альтернативу европейскому рынку газа — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в данный момент практически нашла альтернативу газовому рынку Европы, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Мы практически уже нашли. Объемы [поставок] пока меньше, чем на Европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран, здесь я не вижу никаких проблем», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, найдет ли однажды Россия полную альтернативу европейским газовым рынкам.