Эн+ и Ростехнадзор договорились о сотрудничестве

18:32

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ заключил соглашение о взаимодействии с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Документ подписан на полях Российской энергетической недели операционным директором Эн+ Михаилом Хардиковым и руководителем Ростехнадзора Александром Трембицким.

Соглашение предусматривает в том числе развитие информационного обмена на основе современных цифровых систем, проведение научно-практических семинаров и конференций, а также взаимодействие в процессе разработки предложений по совершенствованию отраслевого законодательства и научно-техническое сотрудничество.

Для реализации соглашения предусмотрено создание совместных рабочих и экспертных групп. Кроме того, стороны договорились разработать мероприятия по повышению надежности функционирования и снижения аварийности на энергетических объектах Эн+.