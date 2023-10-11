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НОВОСТИ

Эн+ и Ростехнадзор договорились о сотрудничестве

18:32 11.10.2023

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ заключил соглашение о взаимодействии с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Документ подписан на полях Российской энергетической недели операционным директором Эн+ Михаилом Хардиковым и руководителем Ростехнадзора Александром Трембицким.

Соглашение предусматривает в том числе развитие информационного обмена на основе современных цифровых систем, проведение научно-практических семинаров и конференций, а также взаимодействие в процессе разработки предложений по совершенствованию отраслевого законодательства и научно-техническое сотрудничество.

Для реализации соглашения предусмотрено создание совместных рабочих и экспертных групп. Кроме того, стороны договорились разработать мероприятия по повышению надежности функционирования и снижения аварийности на энергетических объектах Эн+.

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