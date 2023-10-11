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НОВОСТИ

Президент РФ не исключает, что Украина может использовать газ, идущий из России в Европу

18:36 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина не передает весь объем российского газа западным странам, а сама частично им пользуется.

«Когда наш газ заходит на территорию Украины, еще с советского времени вся система построена таким образом, что он растекается по газопроводам внутри Украины. <…> Но все равно, это же наш газ, наш. Да и Украина сама частично наверняка им пользуется, нашими объемами», — сказал президент на пленарном заседании Российской энергетической недели.

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