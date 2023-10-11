«Удмуртнефть» добыла 330-миллионную тонну нефти в своей истории

19:06

Крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии - компания «Удмуртнефть»- добыла 330-миллионную тонну нефти с начала производственной деятельности в 1967 году. Это совместное предприятие «Роснефти» и китайской нефтехимической корпорации Sinopec, стало первым примером успешного международной кооперации РФ и КНР в сфере нефтедобычи.

Сейчас компания разрабатывает 35 месторождений в Удмуртской Республике, годовой объем ее добычи составляет около 6 млн тонн нефти, то есть примерно 60% от общей нефтедобычи региона. В добывающем фонде предприятия около 3900 скважин. За 2022 год проходка в эксплуатационном бурении составила более 177 тыс. м, были введены 99 новых скважин. За два года по результатам поискового бурения удалось открыть два новых месторождения. При этом «Удмуртнефти» удается поддерживать стабильный уровень добычи на зрелых месторождениях за счет автоматизации производства и выполнения геолого-технических мероприятий.

75% добывающих и 44% нагнетательных скважин «Удмуртнефти» автоматизированы. В 2022 году были проведены 778 геолого-технических мероприятий, среди наиболее эффективных – гидроразрыв пласта, а также интенсификация добычи нефти на Ельниковском и Чутырско-Киенгопском месторождениях.

Чтобы повысить эффективность производства, компания активно использует отечественные инновации. Например, за два года были проведены 15 опытно-промышленных испытаний новой техники и технологий, таких как испытания протектора для защиты кабельных удлинителей насосов, защитных покрытий насосно-компрессорных труб от коррозии, ультразвукового противонакипного оборудования для теплообменных аппаратов и котлов.