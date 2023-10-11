Посол Израиля в РФ подтвердил готовность его страны воевать до полного уничтожения ХАМАС
19:25 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Да, это так, мы говорим, что у нас две цели. Первая — уничтожение ХАМАС как террористической организации, второе — освобождение заложников», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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