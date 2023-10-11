Посол Израиля в РФ подтвердил готовность его страны воевать до полного уничтожения ХАМАС

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль готов вести боевые действия до полной ликвидации палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

«Да, это так, мы говорим, что у нас две цели. Первая — уничтожение ХАМАС как террористической организации, второе — освобождение заложников», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.