Путин о политике США по ближневосточному урегулированию: То, что это провал, — это очевидная вещь

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает очевидным фактом провал политики США по ближневосточному урегулированию.

«То, что это провал, — это очевидная вещь», — сказал глава российского государства, отвечая на вопросы телеведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида — модератора пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

Путин пояснил, что «Соединенные Штаты практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию этой проблемы».