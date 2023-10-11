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Путин о политике США по ближневосточному урегулированию: То, что это провал, — это очевидная вещь

20:15 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает очевидным фактом провал политики США по ближневосточному урегулированию.

«То, что это провал, — это очевидная вещь», — сказал глава российского государства, отвечая на вопросы телеведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида — модератора пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

Путин пояснил, что «Соединенные Штаты практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию этой проблемы».

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