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Некоторые российские экспортеры теперь будут должны продавать валюту на внутреннем рынке - Указ

22:25 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает некоторых российских экспортеров продать имеющуюся у них иностранную валюту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что «процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России».

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