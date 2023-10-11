Некоторые российские экспортеры теперь будут должны продавать валюту на внутреннем рынке - Указ

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает некоторых российских экспортеров продать имеющуюся у них иностранную валюту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что «процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России».