Некоторые российские экспортеры теперь будут должны продавать валюту на внутреннем рынке - Указ
22:25 11.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», — сказал Песков.Представитель Кремля уточнил, что «процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России».
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