В результате атаки БПЛА в Белгороде погибли двое взрослых и ребенок
09:00 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативные службы после атаки украинского беспилотника извлекли из-под завалов дома в Белгороде тело третьего погибшего — ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Тяжелое для нас всех утро. Ночью, предварительно, в результате падения беспилотного летательного аппарата на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное — три человека погибли, один из них — маленький ребенок „, — написал Гладков в своем телеграм-канале.
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