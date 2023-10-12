В результате атаки БПЛА в Белгороде погибли двое взрослых и ребенок

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативные службы после атаки украинского беспилотника извлекли из-под завалов дома в Белгороде тело третьего погибшего — ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжелое для нас всех утро. Ночью, предварительно, в результате падения беспилотного летательного аппарата на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное — три человека погибли, один из них — маленький ребенок „, — написал Гладков в своем телеграм-канале.