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Глава военной разведки Украины признал, что военные планы Киева «выбились из графика»

09:05 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинские войска в своих планах ведения боевых действий «выбились из графика».

«Мы из него (графика ведения боевых действия — прим. ТАСС) выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование», — сказал в интервью изданию «Украинская правда». При этом в ответ на уточняющий вопрос журналиста Буданов заявил, что «не все пошло кувырком». При этом глава управления не стал разъяснять, что конкретно он имеет в виду под выбиванием из графика.

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