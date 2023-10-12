Глава военной разведки Украины признал, что военные планы Киева «выбились из графика»

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинские войска в своих планах ведения боевых действий «выбились из графика».

«Мы из него (графика ведения боевых действия — прим. ТАСС) выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование», — сказал в интервью изданию «Украинская правда». При этом в ответ на уточняющий вопрос журналиста Буданов заявил, что «не все пошло кувырком». При этом глава управления не стал разъяснять, что конкретно он имеет в виду под выбиванием из графика.