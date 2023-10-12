Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 97 руб., евро — ниже 103 руб.

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на открытии валютных торгов на Московской бирже опускался ниже 97 рублей, евро — ниже 103 рублей впервые с 29 сентября, юань опустился ниже 13,5 руб. впервые с 2 октября, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:00 мск, курс доллара терял 3,74%, опускаясь до отметки 96,45 руб., юань снижался на 2,04%, до 13,429 руб. К 07:01 мск евро достигал 102,59 руб. (-3,66%).

К 07:09 мск курс доллара замедлил падение до 97,1 руб. (-3,09%). В то же время курс евро снижался до 103,63 руб. (-2,68%), а юань — до 13,285 руб. (-3,09%).