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США все больше настаивают на передаче Украине замороженных активов РФ — WP

09:32 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители администрации президента США Джо Байдена наращивают усилия с целью передачи Украине замороженных на Западе активов РФ. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По ее данным, «в администрации Байдена все чаще звучат призывы к Западу перенаправить [на помощь Киеву российские] активы». «Высокопоставленные чиновники США наращивают усилия с тем, чтобы подтолкнуть западные правительства к использованию миллиардов долларов из замороженных активов российского Центробанка на помощь Украине», — указывает газета, подчеркивая, что это происходит на фоне появления «политических преград», мешающих использованию средств западных налогоплательщиков на военную помощь.

Издание приводит мнение экспертов, которые признают, что попытки использовать замороженные российские активы могут грозить западным странам «юридическими и финансовыми трудностями». Кроме того, указывает газета, «даже самые агрессивные» сторонники передачи Украине замороженных средств РФ «уверены, что на это уйдет несколько месяцев или даже больше года».

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