Более 330 тыс. жителей Газы покинули дома из-за эскалации конфликта с Израилем — ООН
10:00 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество внутренне перемещенных лиц (люди, вынужденно покинувшие свои дома из-за боевых действий, но оставшиеся на территории своей страны) в секторе Газа превысило 330 тыс. человек. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«Массовое перемещение населения в секторе Газа продолжается. За последние сутки общее число перемещенных лиц увеличилось на 30% и теперь составляет 338 934 человека, из которых более двух третей нашли убежище в школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ — прим. ТАСС), — говорится в сообщении ведомства.
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