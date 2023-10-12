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НОВОСТИ

Более 330 тыс. жителей Газы покинули дома из-за эскалации конфликта с Израилем — ООН

10:00 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество внутренне перемещенных лиц (люди, вынужденно покинувшие свои дома из-за боевых действий, но оставшиеся на территории своей страны) в секторе Газа превысило 330 тыс. человек. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Массовое перемещение населения в секторе Газа продолжается. За последние сутки общее число перемещенных лиц увеличилось на 30% и теперь составляет 338 934 человека, из которых более двух третей нашли убежище в школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ — прим. ТАСС), — говорится в сообщении ведомства.

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