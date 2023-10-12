В США заявили, что не смогут помогать Украине бесконечно долго
10:05 12.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В США заявили о невозможности бесконечной помощи Украине. При этом Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько сможет.
«Сегодня мы объявили о выделении 200 миллионов долларов, и мы продолжим помогать, но это не продлится долго», — сказал на встрече с журналистами координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он уточнил, что в краткосрочной перспективе у Америки есть возможность поддержать и Киев, и Иерусалим, но всё будет зависеть от того, насколько интенсивно ЦАХАЛ будет тратить боеприпасы и в каком объёме ВПК Израиля сможет обеспечить свою армию снарядами. Говорит Москва
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