0
0
148
НОВОСТИ

В США заявили, что не смогут помогать Украине бесконечно долго

10:05 12.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США заявили о невозможности бесконечной помощи Украине. При этом Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько сможет.

«Сегодня мы объявили о выделении 200 миллионов долларов, и мы продолжим помогать, но это не продлится долго», — сказал на встрече с журналистами координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он уточнил, что в краткосрочной перспективе у Америки есть возможность поддержать и Киев, и Иерусалим, но всё будет зависеть от того, насколько интенсивно ЦАХАЛ будет тратить боеприпасы и в каком объёме ВПК Израиля сможет обеспечить свою армию снарядами.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 12.10.2023
Криштиану Роналду заочно приговорен в Иране к 99-и ударам плетью
0
76
10:20 12.10.2023
Минфин просят увеличить минимальную цену на водку
0
97
10:00 12.10.2023
Более 330 тыс. жителей Газы покинули дома из-за эскалации конфликта с Израилем — ООН
0
125
09:32 12.10.2023
США все больше настаивают на передаче Украине замороженных активов РФ — WP
0
178
09:20 12.10.2023
Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 97 руб., евро — ниже 103 руб.
0
181
09:05 12.10.2023
Глава военной разведки Украины признал, что военные планы Киева «выбились из графика»
0
212
09:00 12.10.2023
В результате атаки БПЛА в Белгороде погибли двое взрослых и ребенок
0
218
22:25 11.10.2023
Некоторые российские экспортеры теперь будут должны продавать валюту на внутреннем рынке - Указ
0
680
20:15 11.10.2023
Путин о политике США по ближневосточному урегулированию: То, что это провал, — это очевидная вещь
0
702
19:25 11.10.2023
Посол Израиля в РФ подтвердил готовность его страны воевать до полного уничтожения ХАМАС
0
728

Возврат к списку