В США заявили, что не смогут помогать Украине бесконечно долго

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США заявили о невозможности бесконечной помощи Украине. При этом Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько сможет.

«Сегодня мы объявили о выделении 200 миллионов долларов, и мы продолжим помогать, но это не продлится долго», — сказал на встрече с журналистами координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он уточнил, что в краткосрочной перспективе у Америки есть возможность поддержать и Киев, и Иерусалим, но всё будет зависеть от того, насколько интенсивно ЦАХАЛ будет тратить боеприпасы и в каком объёме ВПК Израиля сможет обеспечить свою армию снарядами. Говорит Москва