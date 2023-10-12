0
0
107
НОВОСТИ

Минфин просят увеличить минимальную цену на водку

10:20 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Растущие акцизы, удорожание импортных материалов и логистики давят на бизнес крупнейших алкогольных компаний. Они просят Минфин поднять с 2024 года минимальные цены на водку на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице.

Преодоление отметки в 300 руб. может оказаться заметным для части потребителей и привести к стагнации рынка, считают эксперты.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 12.10.2023
Египет отверг идею открытия гуманитарных коридоров для беженцев из Газы
0
15
10:32 12.10.2023
Криштиану Роналду заочно приговорен в Иране к 99-и ударам плетью
0
88
10:05 12.10.2023
В США заявили, что не смогут помогать Украине бесконечно долго
0
156
10:00 12.10.2023
Более 330 тыс. жителей Газы покинули дома из-за эскалации конфликта с Израилем — ООН
0
134
09:32 12.10.2023
США все больше настаивают на передаче Украине замороженных активов РФ — WP
0
184
09:20 12.10.2023
Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 97 руб., евро — ниже 103 руб.
0
184
09:05 12.10.2023
Глава военной разведки Украины признал, что военные планы Киева «выбились из графика»
0
214
09:00 12.10.2023
В результате атаки БПЛА в Белгороде погибли двое взрослых и ребенок
0
219
22:25 11.10.2023
Некоторые российские экспортеры теперь будут должны продавать валюту на внутреннем рынке - Указ
0
681
20:15 11.10.2023
Путин о политике США по ближневосточному урегулированию: То, что это провал, — это очевидная вещь
0
705

Возврат к списку