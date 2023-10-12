Борьба со спекулянтами на биржевых торгах топливом уже ведется — Минэнерго

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры по борьбе со спекулянтами на биржевых торгах топливом уже предпринимаются, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе выступления на РЭН.

«У нас в целом достаточно большое количество есть спекулянтов или аффилированных с ними компаний и с этим необходимо бороться. Здесь биржа за последнее время сделала большие шаги в этом направлении. Но предстоит еще много работы. Не должно быть таких ситуаций, когда в первые секунды начала торгов выкупается одним игроком 80-90% объема», — сказал он.