Борьба со спекулянтами на биржевых торгах топливом уже ведется — Минэнерго
11:20 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Меры по борьбе со спекулянтами на биржевых торгах топливом уже предпринимаются, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе выступления на РЭН.
«У нас в целом достаточно большое количество есть спекулянтов или аффилированных с ними компаний и с этим необходимо бороться. Здесь биржа за последнее время сделала большие шаги в этом направлении. Но предстоит еще много работы. Не должно быть таких ситуаций, когда в первые секунды начала торгов выкупается одним игроком 80-90% объема», — сказал он.
Новости
- 12:20 12.10.2023
- США допускают возможность атак со стороны Ирана на американские войска — Politico
- 12:05 12.10.2023
- Израиль не вернет свет и воду в Газу, пока не освободят заложников — министр
- 12:00 12.10.2023
- Большинство американцев считают, что Байден не справляется с наплывом мигрантов — опрос
- 11:32 12.10.2023
- Глава ГУР Украины признал, что с середины 2024 года могут быть проблемы с помощью Запада
- 11:05 12.10.2023
- В Архангельске предотвращен поджог военной техники на территории части
- 11:00 12.10.2023
- Египет отверг идею открытия гуманитарных коридоров для беженцев из Газы
- 10:32 12.10.2023
- Криштиану Роналду заочно приговорен в Иране к 99-и ударам плетью
- 10:20 12.10.2023
- Минфин просят увеличить минимальную цену на водку
- 10:05 12.10.2023
- В США заявили, что не смогут помогать Украине бесконечно долго
- 10:00 12.10.2023
- Более 330 тыс. жителей Газы покинули дома из-за эскалации конфликта с Израилем — ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать