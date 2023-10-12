В Архангельске предотвращен поджог военной техники на территории части
11:05 12.10.2023 Источник: Интерфакс
Сотрудники УФСБ по Архангельской области совместно с коллегами из управления по Северному флоту и полицией пресекли попытку совершить террористический акт на территории воинской части в Архангельске, сообщает пресс-служба областного УФСБ.
"18-летний гражданин России по заданию запрещенной в РФ террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части", - говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан в сентябре 2023 года с поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на преступление и террористический акт), отмечает пресс-служба.
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