В Архангельске предотвращен поджог военной техники на территории части

11:05 Источник: Интерфакс

Сотрудники УФСБ по Архангельской области совместно с коллегами из управления по Северному флоту и полицией пресекли попытку совершить террористический акт на территории воинской части в Архангельске, сообщает пресс-служба областного УФСБ.

"18-летний гражданин России по заданию запрещенной в РФ террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан в сентябре 2023 года с поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на преступление и террористический акт), отмечает пресс-служба.