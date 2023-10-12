0
0
122
НОВОСТИ

Глава ГУР Украины признал, что с середины 2024 года могут быть проблемы с помощью Запада

11:32 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что с середины 2024 года Киев может столкнуться с сокращением военной помощи от стран Запада.

«До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше все будет зависеть от нас — как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас», — ответил он в интервью изданию «Украинская правда» на вопрос о сохранении военных поставок в 2024 году в прежних объемах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:20 12.10.2023
США допускают возможность атак со стороны Ирана на американские войска — Politico
0
31
12:05 12.10.2023
Израиль не вернет свет и воду в Газу, пока не освободят заложников — министр
0
79
12:00 12.10.2023
Большинство американцев считают, что Байден не справляется с наплывом мигрантов — опрос
0
74
11:20 12.10.2023
Борьба со спекулянтами на биржевых торгах топливом уже ведется — Минэнерго
0
124
11:05 12.10.2023
В Архангельске предотвращен поджог военной техники на территории части
0
156
11:00 12.10.2023
Египет отверг идею открытия гуманитарных коридоров для беженцев из Газы
0
160
10:32 12.10.2023
Криштиану Роналду заочно приговорен в Иране к 99-и ударам плетью
0
204
10:20 12.10.2023
Минфин просят увеличить минимальную цену на водку
0
234
10:05 12.10.2023
В США заявили, что не смогут помогать Украине бесконечно долго
0
272
10:00 12.10.2023
Более 330 тыс. жителей Газы покинули дома из-за эскалации конфликта с Израилем — ООН
0
242

Возврат к списку