Глава ГУР Украины признал, что с середины 2024 года могут быть проблемы с помощью Запада

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что с середины 2024 года Киев может столкнуться с сокращением военной помощи от стран Запада.

«До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше все будет зависеть от нас — как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас», — ответил он в интервью изданию «Украинская правда» на вопрос о сохранении военных поставок в 2024 году в прежних объемах.