Большинство американцев считают, что Байден не справляется с наплывом мигрантов — опрос
12:00 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство американцев считают, что политика президента США Джо Байдена в отношении обеспечения безопасности на границе с Мексикой должна быть более строгой. Соответствующие данные получены в результате опроса, проведенного телеканалом Fox News.
Согласно полученной информации, 82% респондентов высказались против выбранного главой Белого дома вектора в отношении американо-мексиканской границы. Указывается, что 71% опрошенных сторонников Демократической партии назвали избранную президентом политику недостаточно строгой и потребовали принятия дополнительных мер. 57% считают необходимым продолжать возведение стены на границе с Мексикой, выяснили аналитики.
Опрос был проведен телеканалом в период с 6 по 9 октября, в нем приняли участие 1007 человек. Погрешность составила 4.5 процентных пункта.
НОВОСТИ
- 12:32 12.10.2023
- Тигр загрыз служебную собаку пограничников в Хабаровском крае
- 12:20 12.10.2023
- США допускают возможность атак со стороны Ирана на американские войска — Politico
- 12:05 12.10.2023
- Израиль не вернет свет и воду в Газу, пока не освободят заложников — министр
- 11:32 12.10.2023
- Глава ГУР Украины признал, что с середины 2024 года могут быть проблемы с помощью Запада
- 11:20 12.10.2023
- Борьба со спекулянтами на биржевых торгах топливом уже ведется — Минэнерго
- 11:05 12.10.2023
- В Архангельске предотвращен поджог военной техники на территории части
- 11:00 12.10.2023
- Египет отверг идею открытия гуманитарных коридоров для беженцев из Газы
- 10:32 12.10.2023
- Криштиану Роналду заочно приговорен в Иране к 99-и ударам плетью
- 10:20 12.10.2023
- Минфин просят увеличить минимальную цену на водку
- 10:05 12.10.2023
- В США заявили, что не смогут помогать Украине бесконечно долго
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать