Большинство американцев считают, что Байден не справляется с наплывом мигрантов — опрос

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американцев считают, что политика президента США Джо Байдена в отношении обеспечения безопасности на границе с Мексикой должна быть более строгой. Соответствующие данные получены в результате опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Согласно полученной информации, 82% респондентов высказались против выбранного главой Белого дома вектора в отношении американо-мексиканской границы. Указывается, что 71% опрошенных сторонников Демократической партии назвали избранную президентом политику недостаточно строгой и потребовали принятия дополнительных мер. 57% считают необходимым продолжать возведение стены на границе с Мексикой, выяснили аналитики.

Опрос был проведен телеканалом в период с 6 по 9 октября, в нем приняли участие 1007 человек. Погрешность составила 4.5 процентных пункта.