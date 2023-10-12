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США допускают возможность атак со стороны Ирана на американские войска — Politico

12:20 12.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные лица США допускают возможность атак со стороны Ирана на американские войска из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников Минобороны США.

По их словам, Пентагон обеспокоен возможностью «атак на американские войска», дислоцированные на Ближнем Востоке, со стороны Ирана и его союзников. «Это (обострение ситуации в регионе — прим. ТАСС) дает возможность [для атак]», — приводит газета слова одного из чиновников, пожелавшего остаться анонимным. По словам двух представителей Минобороны, они особенно обеспокоены тем, что лояльные Ирану группировки в Ираке и Сирии или иранские силы в Персидском заливе могут воспользоваться нестабильностью в регионе для нападения на американские или союзные силы.

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