Тигр загрыз служебную собаку пограничников в Хабаровском крае

12:32 Источник: Газета.Ru

Тигр загрыз собаку, которая охраняла российско-китайскую границу под Хабаровском, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Служебный пес находился на заставе в селе Казакевичево Хабаровского края. Почуяв хищника, четырехлапый охранник залаял и вышел из будки.

Тигр оказался около собаки в три прыжка. После этого он схватил пса за шею и унес добычу в лес.

Все произошло так быстро, что пограничники не успели прийти на помощь. Газета.Ru