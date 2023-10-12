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Тигр загрыз служебную собаку пограничников в Хабаровском крае

12:32 12.10.2023 Источник: Газета.Ru

Тигр загрыз собаку, которая охраняла российско-китайскую границу под Хабаровском, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Служебный пес находился на заставе в селе Казакевичево Хабаровского края. Почуяв хищника, четырехлапый охранник залаял и вышел из будки.

Тигр оказался около собаки в три прыжка. После этого он схватил пса за шею и унес добычу в лес.

Все произошло так быстро, что пограничники не успели прийти на помощь.  Газета.Ru

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