Тигр загрыз служебную собаку пограничников в Хабаровском крае
12:32 12.10.2023 Источник: Газета.Ru
Тигр загрыз собаку, которая охраняла российско-китайскую границу под Хабаровском, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Служебный пес находился на заставе в селе Казакевичево Хабаровского края. Почуяв хищника, четырехлапый охранник залаял и вышел из будки.
Тигр оказался около собаки в три прыжка. После этого он схватил пса за шею и унес добычу в лес.
Все произошло так быстро, что пограничники не успели прийти на помощь. Газета.Ru
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