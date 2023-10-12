Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест из-за боевых действий

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест в результате вооруженного конфликта. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы потеряли <…> 3,5 миллиона рабочих мест на Украине. <…> Нам важно их создать, и это будет, собственно, одним из тех важных элементов и приоритетов, которые вернут наших людей [из-за границы]», — сказал он выступая на Киевском международном экономическом форуме.